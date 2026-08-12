Tras bombardeo en el Catatumbo, Mindefensa reporta incautación de explosivos al ELN

Cerca de 1,5 toneladas de explosivos fueron incautadas durante una operación de las Fuerzas Militares contra una estructura del ELN en zona rural de Tibú y San Calixto, Norte de Santander. En el operativo fueron neutralizados dos presuntos integrantes de esa organización.

Entre el material encontrado hay 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, además de material de guerra, comunicaciones e intendencia. Las Fuerzas Militares también reportaron la destrucción de dos búnkeres y cinco áreas campamentarias.

Según Mindefensa, estas acciones buscan debilitar las capacidades de las estructuras armadas y recuperar el control territorial en Norte de Santander.

El balance se conoce después del bombardeo registrado durante la noche del lunes 10 de agosto en la vereda El Sinaí, en San Calixto, en límites con El Tarra. La Defensoría del Pueblo informó, de manera preliminar, que tres personas civiles campesinas, entre ellas una mujer de 44 años, resultaron heridas.

La entidad señaló que autoridades de San Calixto y El Tarra se desplazaron hacia la zona para verificar las afectaciones, mientras sus equipos acompañan a las personas afectadas. Además, advirtió que el bombardeo habría provocado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra.

La Defensoría aseguró que estos hechos vuelven a evidenciar los riesgos que enfrenta la población civil en medio del conflicto armado en el Catatumbo y reclamó una respuesta preventiva y humanitaria oportuna.