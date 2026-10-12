Tres militares resultaron heridos en medio de los bombardeos contra campamentos de las disidencias

Catatumbo

La mañana de este lunes festivo 12 de octubre, fueron trasladados vía aérea hasta una clínica de la ciudad de Cúcuta, tres militares que habrían resultado heridos durante los combates contra campamentos de las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo.

La operación, llevada a cabo la madrugada del domingo 11 de octubre, tuvo como epicentro los límites entre los municipios de Tibú y El Tarra.

Los uniformados heridos son el capitán Geovanny Guerrero Montes y los soldados profesionales Luis Ángel Ceballos Ramírez y José Oswaldo Zapata Cuellar. Este último presenta heridas de gravedad.

Es de resaltar que, a pesar que el mismo presidente Abelardo de la Espriella confirmó que dio la orden de adelantar los bombardeos en la región del Catatumbo durante este fin de semana, aún no se tiene un balance de los resultados obtenidos durante estas operaciones militares. Extraoficialmente se conoció que al menos cuatro guerrilleros habrían sido dados de baja.

Este sería el cuarto bombardeo ordenado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el segundo ejecutado en la región del Catatumbo. El primero tuvo lugar el pasado mes de agosto contra campamentos del ELN.

Se espera que en las próximas horas el mandatario de los colombianos entregue un completo balance de los resultados de esta operación.