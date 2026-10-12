Concejal de Cúcuta pide disculpas después de insultar a un joven en un establecimiento comercial

Concejal de Cúcuta, Carlos Dueñas, pide disculpas después de insultar a un joven en un supermercado.

Cúcuta

Muchas críticas recibió el concejal de Cúcuta por el Centro Democrático, Carlos Dueñas, luego de ser grabado insultando y empujando a un joven, dentro de un establecimiento comercial.

En el video, que se hizo viral en redes sociales, el munícipe expresó frases como “vaya y mire quién soy yo, bobo, pendejo” y “¿qué le pasa de qué? bobo, imbécil”, seguido de empujones a un joven que vestía jeans y camiseta negra.

Más información Estás son las restricciones de movilidad para Norte de Santander durante el plan retorno

El vigilante de este establecimiento, sacó al concejal, mientras le pedía que se calmara.

Carlos Dueñas pide disculpas

Este lunes festivo, 12 de octubre, a través de sus redes sociales, el concejal pidió disculpas públicas por su comportamiento.

“Hoy quiero dirigirme a la ciudad de Cúcuta para pedir disculpas por lo ocurrido en este supermercado de nuestra ciudad la noche del sábado 10 de octubre. Insulté, ofendí y empujé a un joven que estaba trabajando. Me comporté de una manera que no tiene ninguna justificación”.

Aseguró además que ya le pidió disculpas al joven agredido. “Le he pedido perdón a él, al trabajador de seguridad y a todas las personas que presenciaron lo sucedido. No importa quién soy, ni el cargo que ocupo actualmente, ni tampoco la inconformidad que me llevó a ello. Ninguna persona tiene derecho a humillar a otra”.

Hizo referencia a los diferentes hechos en los que se ha visto envuelto durante su periodo como concejal de Cúcuta.

Más información Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta cumplió 55 años de operatividad

“También quiero pedirle perdón a la ciudad de Cúcuta. Sé que mi nombre ha estado asociado a otras controversias y entiendo que esos comportamientos afectan la confianza de todos los ciudadanos que han depositado en mí”.

“Quiero asumir mi responsabilidad”

En este video, aseguró Dueñas, que busca asumir su responsabilidad por los diferentes escándalos protagonizados.

“No quiero justificarme ni pedir que se olvide lo sucedido. Al contrario, quiero asumir mi responsabilidad y demostrar con hechos que puedo actuar de una manera diferente. Todos cometemos errores como humanos, pero eso no significa que tengamos derecho a lastimar a los demás. Y soy consciente que disculparse no nos libera de la obligación de cambiar y actuar bien como personas. Espero que con hechos pueda demostrar que soy capaz de seguir trabajando por la ciudad de Cúcuta”.

Es de destacar que no es la primera vez que Dueñas se ve envuelto en escándalos públicos. Hace un par de meses fue señalado por violencia intrafamiliar. En su momento emitió un comunicado indicando que el caso estaba siendo tratado por las autoridades correspondientes.