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11 oct 2026 Actualizado 12:32

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Docentes de Norte de Santander respaldan auditoría total del Gobierno Nacional al FOMAG

Desde ASINORT se pide sanear las deudas.

Fiduprevisora y Fomag

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Norte de Santander

Luego del anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, donde indicó que “Frente al FOMAG, mi orden es perentoria: sanear, auditar hasta el último peso, establecer la cifra real del desastre y blindar la atención de los maestros de Colombia”, los docentes de Norte de Santander dieron su respaldo total al anuncio de Gobierno Nacional.

Arturo Solano, secretario de Salud de ASINORT indicó que es importante revisar las cuentas y sanear las obligaciones que están pendientes.

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“Lo que queremos es que se saneen todas las deudas y que se audite, obviamente, porque se debe plata, por ejemplo, a las IPS”, dijo el dirigente sindical a Norte de Santander.

Agregó además que “si él dice que va a sanear, excelente noticia para todo el magisterio y para toda la red prestadora de los servicios de salud del magisterio. Y que van a auditar, excelente, porque es que aquí han habido muchos problemas. Esto no se trata de echarle la culpa al uno o al otro, sino que no sé qué pasa, a veces vemos inconsistencias, diría yo, en facturas, en los cobros que hacen”.

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Resaltó que la prioridad, de acuerdo con los expuesto por parte de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos, es que las obligaciones con los prestadores de salud, en esta región, se pongan al día, y que los problemas administrativos que tiene el nuevo modelo de salud no afecte la prestación del servicio a los docentes, pensionados y sus familiares.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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