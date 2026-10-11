Campamentos de las disidencias de las FARC fueron bombardeados en el Catatumbo

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Catatumbo

Comunidades del Catatumbo reportaron que la noche de este sábado 10 y madrugada del domingo 11 de octubre, la fuerza pública llevó a cabo bombardeos contra campamentos de grupos armados en Norte de Santander.

De manera preliminar se conocen que dicha operación se llevó a cabo contra campamentos de las Disidencias de las FARC, que estaban ubicados en zonas estratégicas.

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Este sería el cuarto bombardeo ordenado por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el segundo ejecutado en la región del Catatumbo. El primero tuvo lugar el pasado mes de agosto contra campamentos del ELN.

Fuerzas Especiales habrían sido las encargadas de ejecutar la operación que, de acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, una vez amaneció este domingo 11 de octubre, las unidades militares ingresaron a la zona para verificar los resultados de la operación.

De manera extraoficial se conoció que varios presuntos guerrilleros fueron dados de baja y que se habría logrado la incautación de abundante material de guerra.

Se espera que en las próximas horas el presidente Abelardo de la Espriella entregue un completo balance de los resultados de esta operación.

Este nuevo bombardeo ejecutado en la región del Catatumbo se da días después que el Gobierno Nacional presentará la Fuerza Tarea Conjunta Urano, que cuenta con más de 1.200 hombres, quienes tienen el objetivo de combatir las organizaciones armadas en la región, así como el hurto de hidrocarburos y demás delitos asociados al narcotráfico.

Es de resaltar que el próximo martes 13 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella visitará la ciudad de Cúcuta.