Asesinan a dragoneante del INPEC cuando tanqueaba su vehículo en Cúcuta al finalizar su turno

Fue asesinado el dragoneante del INPEC Bryan Rangel Saavedra, en una estación de servicio del barrio Prados del este de Cúcuta, Norte de Santander.

El atentado fue cometido después de que salió de su turno en la cárcel Modelo de Cúcuta, mientras surtía de combustible su vehículo.

La Policía Metropolitana de Cúcuta hizo presencia en la bomba de gasolina para acordonar la escena, adelantar la inspección técnica al cadáver y recopilar el material probatorio.

Entre las primeras labores de investigación, se adelanta la revisión de las cámaras de seguridad de la estación de servicio y de los establecimientos comerciales aledaños para identificar la ruta de escape de los agresores.

Por el momento, las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con las labores de custodia que desempeñaba el funcionario dentro del penal local.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, rechazó el asesinato del dragoneante del INPEC, Bryan Rangel Saavedra, en Cúcuta. Cancino aseguró que perseguirán y judicializarán a los responsables de hechos de violencia contra funcionarios del INPEC.

“Y este es un mensaje para quienes creen que con esas conductas nos van a amedrentar: por el contrario, los vamos a perseguir. No habrá lugar de la tierra donde se puedan esconder del peso de la ley. Nosotros respaldamos la legalidad, respaldamos a la mayoría de las personas del INPEC que dan su vida y su tiempo por Colombia”, reiteró el Ministro.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció una recompensa de hasta $20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del dragoneante del INPEC, Bryan Rangel Saavedra.

El anuncio se realizó tras un consejo de seguridad extraordinario motivado por los hechos violentos ocurridos en la ciudad.