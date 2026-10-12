Intervención fronteriza, comercio y seguridad: las peticiones de los cucuteños al presidente

Cúcuta

El presidente Abelardo de la Espriella visitará Cúcuta este martes 13 de octubre para reunirse con el gobernador y otras autoridades regionales, en medio de las crisis que afectan al departamento, especialmente en materia de seguridad, economía y situación fronteriza. Ante su llegada, Caracol Radio consultó a los cucuteños sobre las peticiones que le hacen al mandatario.

Una de las principales inquietudes de los ciudadanos está relacionada con la situación económica de la capital nortesantandereana, especialmente por su condición de zona fronteriza y la dependencia comercial con Venezuela.

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“La economía acá está totalmente terrible”, manifestó uno de los comerciantes, quien pidió al presidente prestar mayor solución a las dificultades económicas de la región y promover oportunidades laborales que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

La situación migratoria también hizo parte de las peticiones expresadas en las calles. Otro de los habitantes solicitó un trato más humanitario para los venezolanos que residen en Colombia y diferenció entre quienes cometen delitos y quienes trabajan y contribuyen a la economía.

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“Estoy de acuerdo que saquen a los delincuentes, pero no a las personas que están trabajando y aportando por el país”, señaló, al pedir que las medidas migratorias tengan en cuenta la situación de quienes buscan salir adelante de manera legal.

La seguridad, la reactivación económica y la definición de las condiciones en la frontera son, en conjunto, algunas de las principales solicitudes de los cucuteños al presidente Abelardo de la Espriella.

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Durante su visita a Norte de Santander, los ciudadanos esperan respuestas concretas frente a las problemáticas que afectan a la capital, así como medidas que contribuyan a mejorar el comercio, fortalecer el empleo y brindar mayor estabilidad a la zona fronteriza.