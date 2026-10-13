Recompensas por hechos violentos en Cúcuta

Cúcuta

Cúcuta tuvo un fin de semana violento con varios hechos en los que el sicariato hizo su aparición en varios sectores de la ciudad.

Sin embargo la mayor preocupación de las autoridades se concentró en los hechos que rodearon el ataque a la vivienda del veedor ciudadano Carlos Martin Rojas en el barrio Guaimaral.

Por este hecho violento, las autoridades ofrecieron una recompensa de $20 millones de pesos por información que conduzca a los responsables.

Mientras las autoridades adelantan los actos urgentes por el asesinato del dragoneante Brayan José Rangel Saavedra, también se ofreció desde la Alcaldía de Cúcuta una recompensa de 20 millones de pesos para tratar de lograr la ubicación de los sicarios que le cegaron la vida en el barrio Prados del Este.

La ciudadanía ha reclamado a la Policía Metropolitana mayores acciones ante la ola de inseguridad que se presenta en un alto número de barrios de la ciudad, por la comisión de diferentes delitos.