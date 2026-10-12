Viking vs. Bayern Múnich: fecha, hora y dónde ver a Luis Díaz en Champions League

El Bayern Múnich visitará al Viking FK de Noruega este martes 13 de octubre, por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El compromiso se disputará en el Lyse Arena, en Stavanger, y comenzará a las 2:00 p. m., hora de Colombia.

El conjunto alemán buscará sumar su segunda victoria en el torneo, luego de imponerse 5-0 frente al Bodo Glimt en la primera fecha. En aquel encuentro, Luis Díaz fue titular y disputó cerca de 80 minutos. Se espera que el colombiano vuelva a tener protagonismo en el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Le podría interesar: Colombianos brillaron en el exterior ¿Quién fue la gran figura del fin de semana?

Por su parte, el Viking intentará recuperarse de la derrota 3-1 frente al Stuttgart en su debut europeo. Aunque el Bayern parte con el impulso de su goleada inicial, deberá adaptarse a una particularidad del escenario: el terreno de juego del Lyse Arena es de césped artificial, por lo que el equipo alemán adelantó su viaje para entrenarse en esa superficie.

El presente de ‘Lucho’

Luis Díaz afronta el compromiso después de un inicio de temporada en el que busca aumentar su aporte goleador. Según el balance que presentas, el extremo colombiano suma un gol en ocho partidos entre todas las competiciones, anotación que consiguió en la goleada 5-1 frente al Stuttgart por la Bundesliga.

Lea también: Deportivo Pasto apuesta por otro entrenador español: así fue anunciado el nuevo cuerpo técnico

El partido en Noruega será una nueva oportunidad para que el guajiro gane continuidad y contribuya al objetivo del Bayern de mantenerse entre los protagonistas de la Champions League.

Hora y dónde ver