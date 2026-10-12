Fecha 2 fase de liga UEFA Champions League: prográmese aquí con los mejores partidos

La UEFA Champions League regresa este martes 13 de octubre con el inicio de la segunda fecha de la fase de liga, que se extenderá hasta el miércoles 14. Entre los encuentros más destacados se encuentra el duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United, mientras que el Paris Saint-Germain se medirá al Manchester City en uno de los partidos más atractivos de la jornada del miércoles.

Los equipos buscarán sumar puntos para mejorar su posición en la tabla y asegurar la clasificación a la siguiente fase.

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¿Qué partidos hay para el Martes?

Lens (FRA) vs Sporting (POR) - 11:45 AM hora colombiana

- 11:45 AM hora colombiana Sabah (AZE) vs Slavia Praha (CZE) - 11:45 AM hora colombiana

- 11:45 AM hora colombiana Villareal (ESP) vs Napoli (ITA) - 2:00 PM hora colombiana

- 2:00 PM hora colombiana Viking (NOR) vs Bayern Múnich (ALE) - 2:00 PM hora colombiana

- 2:00 PM hora colombiana Atlético Madrid (ESP) vs Manchester United (ING) - 2:00 PM hora colombiana

- 2:00 PM hora colombiana Inter (ITA) vs Club Brujas (BEL) - 2:00 PM hora colombiana

- 2:00 PM hora colombiana RB Leipzig (ALE) vs PSV (HOL) - 2:00 PM hora colombiana

- 2:00 PM hora colombiana Arsenal (ING) vs Lille (FRA) - 2:00 PM hora colombiana

- 2:00 PM hora colombiana Galatasaray (TUR) vs FC Barcelona (ESP) - 2:00 PM hora colombiana

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¿Qué partidos quedan para el miércoles?