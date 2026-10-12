Colombianos brillaron en el exterior ¿Quién fue la gran figura del fin de semana?

Durante la última semana en el fútbol internacional, jugadores colombianos destacaron con sus equipos alrededor del mundo. Jugadores como Jaminton Campaz, Camilo Vargas y Luis Díaz aparecen en la lista de los mejores colombianos en el exterior de la semana según el portal de Sofascore.

Jaminton Campaz (Rosario Central) - 9.0: El extremo colombiano anotó el segundo gol en la goleada 5-0 sobre Independiente Rivadavia. Camilo Durán (Celtic) - 8.7: El delantero proveniente del Qarabag volvió del parón de selecciones con una anotación en la victoria del Celtic 2-0 sobre el Motherwell Miguel Monsalve (Estudiantes LP) - 8.5: El exjugador de Gremio anotó en el empate 2-2 de Estudiantes contra Central Córdoba.

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Iván Angulo (Orlando City) - 8.4: El colombiano anotó un gol en la victoria 3-2 sobre Columbus. Angulo lleva 3 partidos consecutivos con anotación de gol. Luis Pérez (ADT) - 8.4: El mediocampista consiguió el 88% de efectividad en pases en el empate frente a Los Chankas en la Liga Peruana. Luis Díaz (Bayern Múnich) - 8.1: El Guajiro tuvo dos jugadas que terminaron en gol que fueron anuladas por fueras de lugar. Sin embargo, el colombiano tuvo un 92% de pases completados y el 97% en pases en campo rival. Daniel Mosquera (Hellas Verona) - 8.0: El delantero marcó un doblete en la derrota frente al Modena 3-2. Mosquera jugó 79´minutos del encuentro. Andrés Salazar (Riga) - 7.9: El defensor consiguió el 90% de pases completados en la victoria del Riga sobre 2-0 sobre el Tukums 2000. Jhon Palacios (Orenburg) - 7.9: Palacios anotó un gol en la goleada del Orenburg 4-0 sobre el Dynamo Makachkala, también participó de los 90´minutos del encuentro. Camilo Vargas (Atlas) - 7.8: El guardameta de la Selección Colombia fue figura en el empate 1-1 frente a Chivas de Guadalajara después de atajar un penalti y conseguir 4 atajadas totales. Vargas está próximo a convertirse en el portero con más penales atajados en la historia de la liga mexicana, a falta de 4 paradas de balón desde el punto penal.

A pesar de no estar en este top de los mejores colombianos del fin de semana. Jorge Carrascal (Flamengo) anotó el único tanto de la victoria frente a fluminense. El colombiano finalizó con una calificación final de 7.8.