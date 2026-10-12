Procuraduría intensifica vigilancia al saneamiento de San Andrés para proteger la reserva Seaflower

La Procuraduría General de la Nación reforzó el seguimiento preventivo al sistema de saneamiento y manejo de aguas residuales de San Andrés, ante los desafíos que enfrenta la isla y los posibles riesgos ambientales para la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida internacionalmente por la Unesco. La actuación busca verificar las medidas adoptadas por las entidades responsables y promover soluciones que garanticen el adecuado manejo de las aguas residuales.

De acuerdo con la información recopilada por el organismo de control, persisten dificultades relacionadas con la cobertura del alcantarillado, el estado de algunos componentes de la infraestructura y la recurrencia de rebosamientos. Uno de los puntos críticos es el colector principal del Distrito Sanitario No. 2, que, pese a los mantenimientos y planes de choque implementados, aún no cuenta con una solución integral y definitiva.

Seguimiento a infraestructura y compromisos ambientales

La Procuraduría también verifica las condiciones de operación del emisario submarino, infraestructura destinada a la descarga de aguas residuales tratadas. Aunque una inspección técnica de septiembre de 2025 reportó condiciones operativas generales satisfactorias, el documento incluyó recomendaciones de mantenimiento y seguimiento cuyo cumplimiento continúa bajo revisión.

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El Ministerio Público solicitó fortalecer la planificación del saneamiento, actualizar la información ambiental y establecer proyectos, inversiones, responsables y plazos concretos para atender las necesidades identificadas. El propósito es articular las acciones de la Gobernación, Coralina, Aguas de San Andrés y Veolia, con el fin de avanzar en soluciones sostenibles que contribuyan a la protección de los ecosistemas marinos del archipiélago.