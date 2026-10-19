“El presidente está mal informado”: congresista Elizabeth Jay-Pang tras regaño de De la Espriella
La representante Elizabeth Jay-Pang y la gobernadora Girley Ordóñez Bowie conversaron con El Reporte Coronell sobre el regaño del presidente Abelardo de la Espriella.
“El presidente está mal informado”: congresista Elizabeth Jay-Pang tras regaño de De la Espriella
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...