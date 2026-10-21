Isleño denuncia presunta corrupción y abandono de animales en San Andrés: “Se roban la plata”

Caracol Radio continúa en cubrimiento especial en San Andrés. Desde el sector de San Luis, se han recibido cientos de denuncias del estado de los animales de la isla, como perros, gatos abandonados, y hasta los caballos, que se encuentran en estado de desnutrición.

Incluso, al visitar un albergue que tenía un presupuesto de alrededor de 1100 millones de pesos y este dinero no se veía reflejado ni en las instalaciones, ni en el acompañamiento que exigen las personas que sea puntual y adecuado para los animales.

En referencia a esto, Alberto Rodrigo May Williams, más conocido como ‘Kella’, pasó por los micrófonos de 6AM W afirmando que la corrupción que se vive actualmente en la isla ha afectado también a los animales.

“Han recibido plata para curar los animales, pero aquí hay mucha corrupción, se roban la plata y no hacen nada, hay muchos animales en la calle, por todos lados los turistas vienen y me preguntan por qué hay tanto animal en la calle”, dijo.

Según Kella, todos los departamentos de Colombia reciben dinero para los animales, “aquí reciben 3.500 millones de dólares”, lo que según menciona, sería suficiente para esterilizar los perros del hoyo soplador hasta el centro.

“No hacen nada, yo he visto que están en carros bonitos. y dónde la plata de los animales? No se ve. Hay que poner un freno a esto, yo necesito que pongan freno, que el Gobierno colombiano frene eso, porque eso es una corrupción, y todos viven bien, en casas, mansiones que han hecho, y los animales sufriendo en la calle”, dijo.

Kella, actualmente, tiene una fundación de 150 perros pero según dijo, tiene dificultad para conseguirles alimentos y sobre todo para garantizar la protección. De este modo, hizo un llamado al Gobierno y pidió tener corazón para ayudar a los animales de la isla.

“El que quiera ayudarnos, se lo agradezco de corazón, porque estos animales aquí sufren mucho. Tengo animales enfermos, que necesitan ver el médico. Y aquí solo hay un veterinario”, dijo.

Detalles para la donación: https://www.instagram.com/kellan__sai/?hl=es