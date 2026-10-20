Interventora del Hospital de San Andrés advierte deficiencias en prestación del servicio de salud
Caracol Radio habló con Marjorie Englehard Archbold sobre las condiciones en las que encontró al único hospital público de alta complejidad en la isla.
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David Otero
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