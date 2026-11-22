La Fiscalía General de la Nación judicializó a Marlon Gómez Hudgson, alias ‘Marlito’, señalado de participar en varios hechos de extorsión y amenazas contra comerciantes y ciudadanos de San Andrés.

De acuerdo con el ente acusador, Gómez Hudgson hacía exgencias económicas a cambio de permitir el desarrollo de actividades comerciales y laborales en la isla.

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La investigación documentó cuatro eventos delictivos en los que, presuntamente, habría contactado a sus víctimas para exigirles dinero bajo amenazas de atentar contra sus familiares o bienes.

Uno de los casos ocurrió en octubre de 2024, cuando supuestamente exigió 3.000 millones de pesos a un contratista encargado de los servicios de seguridad y aseo de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según la Fiscalía, la exigencia buscaba presionar el pago para permitirle continuar con sus actividades laborales.

Los otros tres hechos se habrían registrado entre febrero y octubre de 2026. En estos casos, ‘Marlito’, junto con otros integrantes de la organización delincuencial ‘Las Salsas Mexicanas’, habría exigido dinero a propietarios de establecimientos comerciales y viviendas a cambio de no atentar contra sus bienes.

Uno de los episodios ocurrió durante la madrugada del 20 de febrero de 2026, cuando fue incendiada una carnicería cuyo propietario, según la investigación, se había negado a entregar la suma de dinero solicitada.

Una fiscal del Gaula, adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a Gómez Hudgson los delitos de concierto para delinquir y extorsión en grado de tentativa, ambos agravados.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario.