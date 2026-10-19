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19 oct 2026 Actualizado 16:36

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Trabajadores de la Salud de San Andrés respalda intervención del Gobierno en hospital departamental

Herci Macariz, presidenta de SITRAHOSAPS, negó rumores de que el sindicato se habría puesto en oposición al proceso de intervención del centro hospitalario.

Trabajadores de la Salud de San Andrés respalda intervención del Gobierno en hospital departamental

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Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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