Trabajadores de la Salud de San Andrés respalda intervención del Gobierno en hospital departamental
Herci Macariz, presidenta de SITRAHOSAPS, negó rumores de que el sindicato se habría puesto en oposición al proceso de intervención del centro hospitalario.
Trabajadores de la Salud de San Andrés respalda intervención del Gobierno en hospital departamental
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Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...