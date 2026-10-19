¿Por qué se necesita un decreto limítrofe para San Andrés? Exagente de Colombia ante la CIJ explicó

Durante la alocución presidencial del domingo 18 de octubre de 2026, desde el archipiélago de San Andrés y Providencia, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que firmará un decreto que define las líneas bases para la delimitación marítima de Colombia en las islas.

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Aunque es de conocimiento público que Colombia ha mantenido diferencias con Nicaragua en cuanto a la soberanía del mar territorial, el futuro decreto marca una nueva fase en el proceso que emprendió el país desde hace varios años en escenarios de litigio internacional.

Para entender el alcance y necesidad de esta determinación de la Presidencia, Julio Sánchez Cristo habló en 6AM W con el exagente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Carlos Gustavo Arrieta. El jurista es uno de los mayores conocedores sobre el pleito de Colombia por los límites marítimos.

¿Por qué se busca expedir en estos momentos un decreto con las líneas base del archipiélago?

Según Arrieta, el decreto anunciado por Abelardo de la Espriella es “indispensable y necesario” y es una acción “oportuna”, que debió haberse ejecutado desde el Gobierno anterior.

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“Esas líneas de base estaban listas desde el año 2022. Se han venido trabajando, pero no se han expedido porque estaban los procesos con Venezuela y se consideró que era inconveniente expedirlos en el momento para no predisponer a la Corte. Sin embargo, una vez se tomaron las últimas decisiones en el año 2023, sí se hubieran podido expedir. El presidente Petro no las expidió, no sé por qué”, señaló.

¿Cuál es la importancia de un decreto de líneas base?

Según el jurista, el decreto anunciado es fundamental, teniendo en cuenta la irregularidad que tienen las costas y la necesidad de establecer líneas rectas que ayuden a definir los límites del mar territorial y la zona económica de la cual dispone el país.

“Es absolutamente crucial que el Estado colombiano de una vez pueda contar con unos linderos del archipiélago San Andrés claros, definidos, donde pueda, sin lugar a dudas, tener claro cuál es su mar territorial y su plataforma continental. Y repito, eso se ha debido hacer desde el momento inmediato en que terminaron los procesos, en el año 2023″, sentenció.

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