Por vecimiento de términos quedaron libres acusados de sonados secuestros en Santander

Bucaramanga

Tres personas acusadas de dos casos de secuestro ocurridos en 2.019 en Santander quedaron libres de forma provisional, por vencimiento de términos ya que sus abogados demostraron que pasaron más de 500 días desde la instalación de los juicios orales sin que se hubiera proferido una sentencia.

El Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Bucaramanga decretó la libertad de Brians David Arnache Moreno y Rosendo Duarte Ureña el pasado 30 de septiembre.

Otro despacho, el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga también tomó la misma decisión en el caso que involucra a Juan Carlos Patiño Ramírez, el pasado viernes 9 de octubre.

El primer caso

El 28 de mayo de 2.019 se produjo el secuestro de Mayerly Santos Calderón, una empresaria de la palma de aceite, en una estación de servicio del municipio de Sabana de Torres, Santander. Por liberar a la víctima, los captores exigían el pago de $9.000 millones.

El grupo Gaula de la Policía Nacional rescató a la mujer 47 días después de que se perpetrara el plagio, en un operativo efectuado en un apartamento del barrio Kennedy, en el norte de Bucaramanga.

Por este caso, fueron detenidos los activistas de derechos humanos, Brians David Arnache Moreno y Rosendo Duarte Ureña. Las autoridades informaron que en el secuestro se usó un vehículo al servicio de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

En este mismo proceso fue involucrado Andelfo Tarazona Martínez, quien fue condenado en 2.024 a 28 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo agravado.

En el acta de la audiencia, celebrada el 30 de septiembre pasado, se consigna que los representantes de las víctimas pidieron que se negara la libertad, “argumentando que existe una apelación pendiente sobre una solicitud similar formulada por otro coprocesado ante el Juzgado 13 Penal del Circuito de Bucaramanga y que debe prevalecer el principio de seguridad jurídica”.

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El segundo caso

El segundo secuestro se perpetró el 2 de abril de 2.019 en la vereda Puerto Limón de Sabana de Torres. La víctima fue un finquero de 30 años llamado Diego Andrés Patiño Rincón.

El 5 de abril de ese año, luego de la presión ejercida por los autoridades, los secuestradores escaparon del lugar donde se hallaba retenido el señor Patiño Rincón.

Juan Carlos Patiño Ramírez, uno de los presuntos responsables del plagio, primo de la víctima fue detenido en mayo de 2022 en un operativo del grupo Gaula del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI de la Fiscalía en Sabana de Torres.

En su contra se sigue un proceso por los delitos de secuestro extorsivo atenuado; extorsión y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

El acusado, quien se encontraba en la cárcel Modelo de Bucaramanga, solicitó por primera vez la libertad por vencimiento de términos en mayo de 2.026.