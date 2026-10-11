Ejército y Policía frenan explotación minera en zona ambiental de Girón, Santander: 14 capturados

En una zona de importancia ambiental de Girón en Santander, fueron capturadas 14 personas señaladas de estar presuntamente vinculadas con actividades de minería ilegal. El procedimiento se adelantó en el sector de la Escarpa Occidental, en inmediaciones del Río de Oro, en un área de propiedad de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.

El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 5 Coronel Francisco José de Caldas, en coordinación con unidades de Carabineros de la Policía Nacional.

Las 14 personas fueron capturadas en flagrancia y, según el reporte oficial, estarían presuntamente vinculadas al grupo de delincuencia organizada denominado Gold Faver.

Incautaron equipos que serían utilizados para la minería ilegal

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron seis motobombas, cinco palas, seis bateas, dos azadones, una maceta, una barra y 20 metros de manguera de tres pulgadas. Estos elementos, según las investigaciones preliminares, serían utilizados para desarrollar actividades de explotación minera en el sector.

Lea también: Denuncian vulneración del derecho a la protesta tras retiro de pancartas en la UIS por militares

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes y deberán responder por los presuntos delitos de daño en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

Las autoridades buscan establecer el alcance de estas actividades en la zona, teniendo en cuenta que el procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de una fuente hídrica y en terrenos de importancia ambiental para el área metropolitana de Bucaramanga.