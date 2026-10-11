En fotos | Ciclistas protestaron en Bucaramanga contra el desmonte de las ciclorrutas

La comunidad ciclista de Bucaramanga salió a las calles este sábado 10 de octubre para manifestar su rechazo al desmonte de ciclorrutas en la ciudad, una medida que consideran contraria a la movilidad sostenible y a los derechos de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Los colectivos de ciclistas liderados por Ciclaramanga calificaron la movilización pacífica como una expresión necesaria para defender los espacios destinados a este medio de transporte y promover una ciudad más sostenible.

Los manifestantes también cuestionaron el manejo de la información sobre esta decisión y señalaron que, a su juicio, tanto la Alcaldía de Bucaramanga como algunos medios de comunicación han invisibilizado las voces de quienes se oponen al retiro de las ciclorrutas.

“Como queriendo establecer un relato en el que el conjunto de la ciudadanía está de acuerdo con que se quiten ciclorrutas”, expresaron desde Ciclaramanga, quienes insisten en que no existe una posición unánime frente a esta medida.

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Los ciclistas defendieron la importancia de mantener la infraestructura para el uso de la bicicleta y advirtieron que su desmonte representa un retroceso para la movilidad sostenible y el futuro de la capital santandereana.

Destacaron el carácter pacífico de la manifestación y aseguraron que continuarán promoviendo el uso de la bicicleta, la protección de sus derechos y la construcción de una ciudad con alternativas de transporte sostenibles.

Imágenes de la protesta pacifica que realizaron por las calles de la capital santandereana:

Foto: colectivo Ciclaramanga Ampliar Foto: colectivo Ciclaramanga Cerrar

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