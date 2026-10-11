El fotógrafo Andrés Platarrueda cumple 100 años: una vida retratando la historia de Santander

Bucaramanga celebra los 100 años de vida de Andrés Platarrueda, el maestro de la fotografía santandereana que dedicó buena parte de su trayectoria a retratar las calles, los edificios, los paisajes y las costumbres de la región. Para conmemorar su legado, su familia organizó una exposición con 100 imágenes que permiten viajar por la historia del departamento.

La muestra fue ubicada en la entrada del barrio La Joya, en la comuna 5 de Bucaramanga, donde ha vivido el fotógrafo. La iniciativa buscaba acercar a la comunidad a una parte del archivo visual que el Platarrueda construyó durante décadas.

Darío Platarrueda Vanegas, uno de sus 13 hijos, explicó a Caracol Radio que la exposición reúne una selección de las fotografías más representativas de la trayectoria de su padre, quien documentó a Bucaramanga y a más de 30 municipios de Santander, especialmente entre 1976 y 1981.

“Con motivo del cumplimiento de sus 100 primeros años, quisimos mostrar las 100 mejores fotografías de su historia fotográfica”, señaló Darío, quien indicó que la intención es convertir, a futuro, la muestra en una exposición itinerante por las calles de Bucaramanga y otros municipios de la región.

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Fotografías que cuentan la historia de Santander

Las imágenes expuestas permiten observar cómo era Bucaramanga hace varias décadas, antes de que el crecimiento urbano transformara buena parte de sus calles y edificaciones. Entre ellas hay registros del antiguo Palacio Municipal, el centro de la ciudad, el parque Santander y el viaducto García Cadena, así como fotografías de municipios como Girón y Málaga.

Una de las imágenes muestra el sector del viaducto García Cadena hacia 1975, cuando todavía no existían algunas de las construcciones que hoy hacen parte del paisaje urbano. También se exhibe una panorámica del parque Santander, elaborada a partir de cuatro fotografías para conformar una sola imagen de gran formato.

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El archivo de Platarrueda no se limita a la arquitectura. En sus recorridos por Santander también registró campesinos, comerciantes, músicos, trabajadores y escenas de la vida cotidiana de los pueblos, imágenes que hoy permiten reconocer las costumbres y los personajes de otras épocas.

Para su familia, ese es precisamente el valor de su trabajo: conservar momentos que, con el paso del tiempo, podrían quedar fuera de la memoria colectiva.

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Un legado que inspira a su familia

Durante la entrevista con Caracol Radio, Darío destacó que su padre ha disfrutado la exposición y el reconocimiento a su trayectoria. Según contó, el maestro se encuentra consciente y puede conversar con su familia, aunque presenta dificultades auditivas.

Más allá de su aporte artístico, sus hijos lo consideran un ejemplo de perseverancia y trabajo. Darío recordó que su padre logró sacar adelante a una familia de 13 hijos junto a su esposa, Irene, a partir de su oficio como fotógrafo.

“Yo creo que aquí hay que buscar el ejemplo de vida. Si hoy se habla de emprendimiento, yo creo que el mejor ejemplo de emprendimiento es él”, expresó.

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La celebración de los 100 años de vida de Andrés Platarrueda se conviertió así en una oportunidad para reconocer no solo la trayectoria de un fotógrafo santandereano, sino también el valor documental de una obra que permite observar cómo han cambiado Bucaramanga y los municipios de la región.

Las 100 fotografías reunidas en el barrio La Joya son una selección de ese legado: una invitación a mirar el pasado, reconocer las transformaciones del territorio y preservar la memoria visual de Santander.