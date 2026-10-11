Sicariato en el barrio Alfonso López de Bucaramanga: un hombre de 35 años fue la víctima

Un nuevo homicidio se registró en Bucaramanga. Sergio Andrés Rodríguez Cadena, de 35 años, quien se desempeñaba como conductor de una plataforma digital, fue asesinado con arma de fuego en el barrio Alfonso López, en el centro de la ciudad.

El ataque ocurrió hacia las 3:03 de la tarde del sábado 10 de octubre, en la carrera 8 con calle 43. La víctima se encontraba sentada en una esquina, conversando con unos amigos, cuando fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Según la información recopilada por las autoridades, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades. Rodríguez Cadena recibió dos impactos en el tórax y, tras el ataque, salió corriendo del lugar.

Personas que se encontraban en el sector lo auxiliaron y lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital Universitario de Santander. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció cuando recibía atención médica.

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Mediante la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en la carrera 8, los investigadores identificaron la motocicleta implicada en el crimen, en la que se movilizaban los presuntos responsables.

El informe policial señala como posibles móviles del crimen el sicariato y un presunto ajuste de cuentas. Además, según las indagaciones iniciales, a la víctima le habrían advertido previamente que se retirara de esa zona.