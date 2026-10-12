Prensa alemana carga contra el rendimiento de Luis Díaz en Bayern: “Ha sido prácticamente invisible”

Luis Díaz está viviendo un momento de sequía con el Bayern Múnich, pues acumuló seis partidos consecutivos sin goles ni asistencias. En el más reciente encuentro ante Augsburg, quedó muy cerca de marcar, pero le fueron invalidadas dos anotaciones por fuera de lugar en las jugadas y, aun así, terminó como uno de los mejores calificados en el conjunto bávaro.

Lucho no fue convocado a la Selección Colombia para la fecha FIFA para que tuviera un descanso, pues el técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, reconoció que habló con el guajiro y le comentó que no le veía el mismo sprint y lo notaba cansado. Tras el juego con el Augsburg, el diario Bild de Alemania, apuntó contra el rendimiento del colombiano.

Prensa alemana carga contra Luis Díaz

En la más reciente publicación de Bild sobre el colombiano, le dedicaron una nota completa, la cual titularon: “Bayern tiene la crisis de Díaz”, acompañado del ladillo: “No ha marcado ni dado asistencias desde la primera jornada.

Luego de detallar las dos acciones invalidadas del fin de semana, una causando de polémica por lo justa del fuera de lugar, Bild resalta las oportunidades desperdiciadas en lo que va de la temporada, así como su falta de buen fútbol.

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“Ha desperdiciado numerosas ocasiones claras, al igual que hace un año al inicio de su etapa en Múnich. A menudo se ha esforzado, pero en ocasiones ha sido prácticamente invisible en la banda izquierda, jugando mal. Esto contrasta enormemente con Michael Olise en el otro costado, que sigue marcando y creando goles como lo hizo la temporada pasada”, se lee en el texto.

Asimismo, recoge unas declaraciones recientes del director deportivo del club, Max Eberl, quien espera que encuentre pronto su mejor nivel.

“Nos habría alegrado mucho que el gol hubiera contado, porque le habría venido de maravilla. Está volviendo, se le ve moverse, participa en el juego, sigue resolviendo situaciones. Creo que está en plena mejoría”, manifestó luego del juego contra Augsburg.

Entretanto, el medio resalta que Bayern también carece de alternativas para la posición de Luis Díaz, pues no hay un jugador natural que pueda ocupar el extremo izquierdo. De hecho, en los últimos días ha trascendido que para el mercado de invierno, el club iría tras el fichaje de un jugador que le compita la posición al atacante de la Selección Colombia.

Luis Díaz y otra oportunidad para volver al gol

Bayern se enfrenta este martes 13 de octubre contra el Viking de Noruega por la fecha 2 de la Champions League, en calidad de visitante. En el club esperan que sea una gran oportunidad para que el colombiano vuelva a ser relevante y se saque la mala racha.

El comienzo de la temporada de Lucho está distante de lo que fue hace un año, cuando en sus primeros siete partidos de la temporada ya llevaba cinco goles. Al final, terminaría siendo una figura con un aporte total de 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos disputados.