La Unidad de Búsqueda pone en marcha su segunda Ruta Buscadora Fluvial en Colombia

Bogotá

Este martes 13 de octubre la Unidad de Búsqueda activará su segunda ruta fluvial en Colombia. Una embarcación zarpará desde Quibdó, en el Chocó, por las aguas del río Atrato, uno de los más imponentes de Colombia, con el objetivo de llegar hasta las familias que viven en inmediaciones a los municipios ribereños más apartados del país.

Es el primero de los dos recorridos que realizará La Ruta Buscadora Fluvial de la Unidad de Búsqueda que construyó y consolidó un universo de 4.098 personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado y cuyos cuerpos estarían en ríos, quebradas, ciénagas, pozos, caños y manglares del país.

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La región Noroccidente, que comprende los departamentos de Chocó y Antioquia, concentra el mayor número de personas desaparecidas en cuerpos de agua: 1.553 seres queridos que estarían en ríos como el Atrato, el Magdalena, la Miel, el Cauca y el Curvaradó, entre otros.

Por otro lado, la Unidad de Búsqueda tiene actualmente un universo de 628 personas por localizar en el Alto y Medio Atrato; y a cerca de 7.051 más en el Bajo Atrato, Urabá y el Darién.

La ruta del Arauca iniciará en Saravena, con paso por Puerto Contreras y Puerto Lleras, continuará por Arauquita, y cerrará en el municipio de Arauca.

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En cada lugar, los equipos de la Unidad Móvil recibirán información, tomarán muestras genéticas y explicarán a las comunidades qué significa la misión humanitaria y extrajudicial de la entidad para dar respuestas a las familias de los desaparecidos en nuestro país.

Al menos 190 ríos de Colombia fueron usados por actores armados para desaparecer personas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.