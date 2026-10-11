Gran Fondo Nairo Fest consolidó a Cartagena como sede de grandes eventos deportivos

En Cartagena, como epicentro de un nuevo capítulo que la consolida como destino turístico deportivo de talla mundial, culminó este domingo el Gran Fondo Nairo Fest 2026, cuyo impacto en derrama económica para la ciudad se estipuló en US$20 millones.

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En la gran despedida de Nairo Quintana, campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España—entre otras distinciones en su destacado palmarés— el ídolo del deporte nacional fue homenajeado desde el imponente Corredor Histórico de Cartagena, con la presencia de 6.900 ciclistas de 21 países que se unieron a las más grandes leyendas del deporte de los ‘caballitos’ de acero: Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Purito Rodríguez y Samuel Sánchez, quienes rodaron en una jornada sin precedentes.

De los 186 km del Gran Fondo hasta las rutas de Medio Fondo y Retadores, Cartagena demostró por qué es el escenario perfecto para albergar eventos de talla internacional que combinan deporte, turismo y orgullo patrio.

De esa forma, como apuesta de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, Cartagena selló una semana completa marcada por conversatorios, intercambios de experiencias, runnig, MTB en las históricas fortificaciones del Castillo San Felipe de Barajas y hasta espacios para la niñez, con Nairo Kids.

“Esto no había pasado nunca en la ciudad: tener la posibilidad de compartir con gente de toda Colombia, con personas de muchos países de Centroamérica y de lugares destinos del mundo, de esta forma. Nos consolidamos como sede de grandes eventos y estamos ratificándolo. Con turismo deportivo, que hace parte de ese turismo sostenible que tanto queremos, volvemos a demostrar que vamos en ese camino: un turismo sano, de deporte. Y, como lo esperan muchas familias, con un impacto significativo en la economía de la ciudad”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, Nairo Quintana, rodeado de los miles de ciclistas del país y de diversas partes del mundo, expresó su agradecimiento.

“Solamente agradecer al alcalde (de Cartagena) Dumek, a Yamilito (gobernador de Bolívar) por darnos la oportunidad de tener este espacio, por ponerse la camiseta ya hacer este evento posible (…) Es un gran homenaje que se me hace que el día de hoy todos estén presentes. Estamos emocionados”, dijo Quintana.

Al cierre de este domingo, en el Camellón de los Mártires, la jornada de cierre estará a cargo de las notas musicales de Carlos Vives, entre otros invitados.

Turismo deportivo gran dinamizador de economía

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (UN Tourism / OMT), el turismo deportivo representa cerca del 10 % del gasto mundial en turismo y genera una de las tasas de crecimiento más aceleradas de la industria turística global. Este segmento contribuye significativamente a la desestacionalización de los destinos, impulsa la diversificación de la oferta, eleva el gasto promedio por estancia y genera encadenamientos productivos directos en la hotelería, el transporte, la gastronomía, el comercio formal y las industrias creativas.

En el caso específico de Cartagena de Indias, los datos proyectados para el Gran Fondo Nairo Fest 2026 reafirman este impacto transformador en la economía local:

* Ocupación hotelera: Se estima una ocupación hotelera cercana al 80 % durante el fin de semana del evento.

* Afluencia de visitantes: Se proyecta la llegada de más de 20.000 visitantes, entre deportistas, familiares, acompañantes y equipos técnicos.

* Alcance internacional: Presencia garantizada de deportistas y turistas procedentes de 21 países, incluidos Estados Unidos, México, Japón, China, Venezuela, Canadá, Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Italia y Francia.

* Participación masiva: Un total de 10.600 participantes inscritos, distribuidos en:

* 6.900 ciclistas.

* 3.100 atletas en disciplinas de running.

* 300 niños y niñas en Nairo Kids.

* 300 competidores en ciclismo de montaña (MTB).