Unicartagena y Gobernación de Bolívar entregarán 106 becas de posgrado a docentes

La Universidad de Cartagena y la Gobernación de Bolívar firmaron un convenio para entregar 106 becas de posgrado dirigidas a docentes del departamento, con el propósito de fortalecer sus competencias pedagógicas y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.

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A través de esta alianza, los educadores podrán cursar la Especialización en Didáctica y TIC, en modalidad virtual, con la posibilidad de homologar sus estudios para continuar su formación en la Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación, programas ofrecidos por la institución universitaria.

Durante la firma del convenio, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la importancia de ampliar las oportunidades de formación académica para los maestros y fortalecer sus herramientas de enseñanza.

“Tenemos docentes que no son especialistas, que no son magísteres y queremos que se vuelvan especialistas, que se vuelvan magísteres. Eso les permitirá formar mejor a nuestros jóvenes estudiantes”, manifestó el mandatario.

Arana también señaló que la iniciativa busca tener continuidad en los próximos semestres para beneficiar a más educadores. Además, anunció que se proyecta desarrollar un programa de bilingüismo dirigido a profesores del departamento, igualmente en alianza con la Universidad de Cartagena.

Las inscripciones para esta primera convocatoria comenzaron el 6 de octubre de 2026, mientras que el inicio de las actividades académicas está previsto para el primer semestre de 2027.

En la firma del acuerdo participaron el rector de la Universidad de Cartagena, Willian Malkun Castillejo; el gobernador Yamil Arana y la secretaria de Educación de Bolívar, Crijulieth Ramos Gutiérrez.