Turbaco promueve la prevención y detección temprana del cáncer con jornada de sensibilización

La Alcaldía de Turbaco, a través de la Secretaría de Salud, realizó una jornada de sensibilización y prevención del cáncer en el centro comercial Plaza 90, con el propósito de promover la detección temprana y orientar a la comunidad sobre el acceso oportuno a los servicios médicos.

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Durante la actividad, los asistentes recibieron material educativo e información sobre la importancia de los autoexámenes y los controles médicos periódicos. También conocieron las rutas de acceso a servicios como la citología y la mamografía, además de recibir orientación sobre la prevención de otros tipos de cáncer y las enfermedades de transmisión sexual.

La jornada contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la participación de un grupo de danza local, integrando actividades culturales y educativas para acercar los mensajes de prevención a los habitantes del municipio.

La alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, destacó que la intención de su administración es convertir la prevención en una práctica permanente dentro de los hogares.

“Nuestro propósito es que la prevención no se quede solamente en una jornada, sino que se convierta en una práctica permanente dentro de las familias turbaqueras. Estamos aquí para acompañar y orientar a nuestra comunidad, porque prevenir salva vidas y detectar a tiempo puede cambiar una historia”, manifestó.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Bustillo Peña, invitó a los habitantes de todas las edades a acudir oportunamente a los servicios de salud y solicitar orientación cuando lo necesiten. Además, resaltó la importancia del acompañamiento psicosocial para las personas diagnosticadas con cáncer y sus familias, teniendo en cuenta las repercusiones emocionales que puede generar la enfermedad.

La Administración Municipal señaló que continuará promoviendo actividades de educación y prevención en barrios y espacios comunitarios, con el objetivo de fortalecer el acceso a la información y el acompañamiento a las familias de Turbaco.