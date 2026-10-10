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10 oct 2026 Actualizado 16:22

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Turbaco anuncia proceso de contratación para solucionar crisis de aguas residuales

La alcaldesa Claudia Espinosa Puello aseguró que los recursos están destinados a atender la emergencia ambiental y anunció que el próximo martes recibirá el acto administrativo para iniciar el proceso contractual

Foto: Alcaldía de Turbaco.

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La alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa Puello, anunció avances para atender la problemática ambiental generada por el vertimiento de aguas residuales en el sector de Altos de Plan Parejo, donde las afectaciones han generado preocupación por sus posibles consecuencias para la salud pública y el bienestar de las familias.

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La mandataria afirmó que su administración avanza en los trámites para iniciar el proceso de contratación que permita intervenir esta situación, la cual, según señaló, se originó en problemas relacionados con permisos urbanísticos otorgados por administraciones anteriores.

“No me quedará grande darle solución a este problema. El próximo martes estaré recibiendo el acto administrativo que permitirá dar inicio al proceso de contratación”, expresó Espinosa Puello.

La alcaldesa también aseguró que los recursos destinados para atender la emergencia tienen una finalidad específica y serán utilizados para buscar una solución estructural. Sin embargo, el anuncio no detalla el monto de la inversión, el cronograma de ejecución ni las características técnicas de las obras previstas.

La Administración Municipal sostuvo que su propósito es avanzar hacia una respuesta que permita reducir las afectaciones ambientales y mejorar las condiciones de vida de los residentes de Altos de Plan Parejo.

Asimismo, Espinosa Puello invitó a la comunidad a ejercer vigilancia ciudadana y participar activamente durante el proceso, con el fin de hacer seguimiento al uso de los recursos públicos y a la ejecución de las futuras intervenciones.

El anuncio marca un avance administrativo para atender la situación, aunque la solución definitiva dependerá del desarrollo del proceso contractual y de la ejecución de las acciones que se establezcan para enfrentar el problema de las aguas residuales.

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