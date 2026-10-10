TransCaribe tendrá desvíos este fin de semana por el Gran Fondo Nairo Fest

Los usuarios de TransCaribe deberán tener en cuenta cambios en varias rutas del Sistema Integrado de Transporte Masivo durante este fin de semana, debido a los cierres viales programados en Cartagena por el Gran Fondo Nairo Fest 2026.

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La ruta T102 Portal–Crespo tendrá desvíos durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, en ambos sentidos, desde el inicio de la operación hasta que las autoridades autoricen la reapertura de las vías.

En sentido Portal–Crespo, los buses girarán en la glorieta de San Felipe hacia la carrera 17 o Paseo Bolívar, continuarán hasta la calle 61 y subirán por el puente Romero Aguirre para retomar su recorrido habitual en el CAI de Crespo. La estación Lo Amador será la última parada dentro de la troncal.

En sentido contrario, desde Crespo hacia el Portal, los vehículos tomarán el puente Romero Aguirre, seguirán por la calle 60 y la carrera 17, y luego por la carrera 14 hasta salir a la avenida Pedro de Heredia, a la altura de Muebles Jamar.

Durante estos desvíos no se cubrirán las estaciones Centro y Chambacú, los paraderos del Centro Histórico y la avenida Santander, ni el paradero Corales de Indias.

Por su parte, las rutas T100E, T101, T103, X101, X102, X103, X104, X105 y X106 tendrán modificaciones únicamente el sábado. Estas llegarán hasta el sector de la India Catalina y continuarán por la avenida Luis Carlos López y el puente Heredia hasta el Parque del Reloj Floral, para retomar su recorrido en la glorieta de San Felipe.

Estos cambios implicarán la suspensión temporal de la cobertura de Bocagrande, las estaciones Centro y Bodeguita y los paraderos del Centro Histórico. La última parada será la estación Chambacú y se habilitará una parada provisional en Puerto Duro.

La ruta C001 Ciudadela 2000–Manga–Centro también tendrá cambios el sábado. En sentido Ciudadela–Manga, los vehículos girarán por la carrera 18 para realizar su retorno operacional e iniciar el recorrido en sentido Manga–Ciudadela sobre la calle 25. Dejarán de cubrir los paraderos Saludarte, Fátima (DADIS), Iglesia Tercera Orden, Muelle de los Pegasos, Parque de la Marina, Centro de Convenciones y Manzana 17 lote 48.