Surtigas suspenderá temporalmente sus canales digitales durante mantenimiento este fin de semana

Surtigas anunció que realizará un mantenimiento programado de sus plataformas y sistemas tecnológicos durante la noche del sábado 10 de octubre y la mañana del domingo 11, con el objetivo de fortalecer la seguridad, disponibilidad y funcionamiento de sus servicios.

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La intervención comenzará a las 10:00 p. m. del sábado y se extenderá hasta las 10:00 a. m. del domingo. Durante ese periodo, los canales de atención, las plataformas digitales y los servicios transaccionales estarán temporalmente fuera de servicio.

Por esta razón, los usuarios no podrán realizar consultas, trámites ni pagos a través de los canales afectados mientras se desarrolla el mantenimiento.

Sin embargo, la compañía aclaró que el suministro de gas no será suspendido ni interrumpido durante la actividad programada.

Asimismo, las líneas de atención de emergencias continuarán funcionando con normalidad. Los usuarios podrán comunicarse a través de los números 164 y 01 8000 910 164 para reportar cualquier situación que requiera atención.