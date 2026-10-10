Sofitel Legend Santa Clara Cartagena renueva su certificación internacional Green Key

El hotel Sofitel Legend Santa Clara Cartagena renovó su certificación internacional Green Key, un reconocimiento que distingue a establecimientos turísticos que incorporan buenas prácticas ambientales en sus operaciones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La renovación se concretó después de una auditoría realizada en agosto, durante la cual el establecimiento cumplió con los criterios evaluados para mantener esta certificación.

Entre las acciones de sostenibilidad que desarrolla el hotel se encuentran el uso responsable de los recursos, la reducción de la huella de carbono, la gestión de residuos, las compras sostenibles y el apoyo a programas orientados al bienestar de las comunidades.

Joaquín Sabagh, director de Seguridad y responsable de Sostenibilidad del Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, destacó que esta renovación representa la continuidad de un trabajo enfocado en fortalecer la relación del hotel con el entorno y la ciudad.

“Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo el compromiso que hemos adquirido con las comunidades locales y con la ciudad de Cartagena. La certificación Green Key nos impulsa a continuar trabajando en acciones que aporten al cuidado del ambiente y al bienestar de nuestro entorno”, señaló.

Por su parte, Jean-Christophe Martinez, gerente general del hotel, indicó que la sostenibilidad forma parte de la manera en que el establecimiento concibe la hospitalidad y busca involucrar a huéspedes, clientes y visitantes en el cuidado de los recursos naturales.

La renovación de Green Key se suma a las iniciativas con las que el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena busca integrar prácticas responsables a su operación y contribuir al cuidado ambiental, al bienestar de la comunidad y a la sostenibilidad turística de la ciudad.