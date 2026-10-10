Proyecto Coral Bay es investigado por presunta tala de manglar y daños ambientales en Barú

El proyecto Coral Bay, ubicado en el sector Porto Naito, en la isla de Barú, enfrenta un proceso administrativo sancionatorio ambiental por presuntas afectaciones al manglar y otros recursos naturales.

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El caso comenzó tras una inspección de la Policía Nacional, que reportó labores de dragado y la presencia de mangle talado en la zona. Posteriormente, un concepto técnico identificó dos frentes de intervención y advirtió sobre posibles afectaciones a la vegetación, el suelo y los cuerpos de agua.

La actuación está dirigida contra la sociedad Promotora Condominio Barú Serenity Bay Club S.A.S., propietaria del establecimiento de comercio Condominio Coral Bay, con el propósito de esclarecer las circunstancias de las intervenciones y determinar si existen responsabilidades por posibles infracciones ambientales.

Dentro del proceso también se verificará si las actividades realizadas en el sector contaban con los permisos ambientales requeridos.

La investigación busca establecer las condiciones en las que se habrían producido las intervenciones y sus posibles impactos sobre los ecosistemas de la zona.

Por ahora, la apertura del proceso no representa una sanción definitiva ni determina la responsabilidad de la sociedad involucrada. El procedimiento deberá avanzar con las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.

El caso pone nuevamente la atención sobre las presuntas afectaciones a los ecosistemas de manglar en Barú y la importancia de verificar que las intervenciones en estos territorios cumplan con los requisitos ambientales correspondientes.