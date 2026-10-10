Policía Nacional llevó las Caravanas por la Seguridad a Calamar, Bolívar

La Policía Nacional llegó al municipio de Calamar, Bolívar, con las Caravanas por la Seguridad, una estrategia orientada a fortalecer la presencia institucional, acercar a los uniformados a la comunidad y promover acciones de prevención del delito.

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La jornada contó con la participación de distintas especialidades del Departamento de Policía Bolívar, entre ellas el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), Carabineros y Protección Ambiental, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y Policía Comunitaria (POLCO).

La iniciativa se desarrolló en coordinación con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Calamar, con el propósito de articular esfuerzos entre las autoridades y promover la convivencia y la seguridad ciudadana en el municipio.

De acuerdo con la institución, estas actividades buscan prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y generar espacios de acercamiento con los habitantes para conocer sus preocupaciones y necesidades en materia de seguridad.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó la importancia del trabajo conjunto con la ciudadanía y señaló que la estrategia busca que los habitantes de Calamar sientan el respaldo de la institución y cuenten con canales de acercamiento con sus uniformados.

La presencia de las diferentes especialidades permite integrar labores de prevención, investigación criminal y atención comunitaria, así como acciones frente a delitos como la extorsión. A esto se suma el acompañamiento de las autoridades departamentales y municipales para impulsar iniciativas que contribuyan a preservar los espacios de convivencia.

Con estas caravanas, la Policía Nacional busca fortalecer la relación con las comunidades de Bolívar y promover la participación ciudadana como parte de las acciones para construir entornos más seguros.