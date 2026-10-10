Mr. Black estrena ‘Unos vienen y otros van’, su nueva apuesta para las fiestas de noviembre

Mr. Black, conocido como el presidente de la champeta, presenta este sábado su nueva canción, Unos vienen y otros van, una propuesta musical con la que busca poner a bailar a sus seguidores y acompañar las próximas temporadas de fiestas en el Caribe colombiano.

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El lanzamiento oficial del video está previsto para las 6:00 p. m. a través de su canal de YouTube. La canción fue compuesta y producida por el propio artista, mientras que la producción audiovisual estuvo a cargo de Jessen Gómez y Box Cinema.

Según explicó el cantante, el video fue grabado en vivo durante su presentación en el preludio de Canapote, en el marco de las Fiestas de la Independencia de Cartagena. La producción recoge el ambiente festivo, la energía del público y el sabor característico de la champeta.

“La producción la grabamos en vivo en la presentación en el preludio de Canapote de las Fiestas de la Independencia en Cartagena, un video lleno de buena energía y sabor, como siempre, como lo que Mr. Black tiene acostumbrado a sus seguidores”, afirmó el artista.