Gran Fondo Nairo Fest 2026: Cartagena espera más de 20.000 visitantes y 10.600 participantes

Cartagena busca consolidarse como destino internacional de turismo deportivo con la realización del Gran Fondo Nairo Fest 2026, que se desarrolla del 9 al 11 de octubre y tiene como uno de sus momentos centrales la despedida de Nairo Quintana del ciclismo profesional. Según las proyecciones de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), el encuentro atraerá a más de 20.000 visitantes y dinamizará sectores como la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio.

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La organización reporta 10.600 participantes inscritos, distribuidos en 6.900 ciclistas, 3.100 corredores de running, 300 niños y niñas en Nairo Kids y 300 competidores de ciclismo de montaña. Además, se espera la presencia de deportistas y turistas de 21 países y una ocupación hotelera cercana al 80 % durante el fin de semana.

El encuentro contará con figuras internacionales como Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim Rodríguez y Samuel Sánchez, quienes compartirán con Quintana y los aficionados en las actividades programadas.

El ciclista colombiano llega a esta cita tras una carrera en la que conquistó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016, además de conseguir dos subcampeonatos en el Tour de Francia, en 2013 y 2015.

La agenda deportiva incluye competencias de running por sectores emblemáticos de Cartagena, actividades infantiles en el Parque Centenario y una prueba de mountain bike en el entorno del Castillo de San Felipe de Barajas.

Para el domingo 11 de octubre está previsto el Gran Fondo de ciclismo de ruta, con recorridos por Cartagena y varios municipios de Bolívar, entre ellos Turbaco, Arjona, Mahates, Soplaviento, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima.

El cierre del festival contempla un concierto con Carlos Vives y La Provincia, además de las presentaciones de Criss & Ronny y Jader Tremendo.