Megabús calcula en $59.039 millones los recursos que necesita para recuperarse del terremoto

Pereira

El terremoto del pasado 10 de agosto también golpeó al sistema de transporte masivo del área metropolitana. Las afectaciones en vías, estaciones, carriles exclusivos, el Intercambiador de Cuba y otros componentes obligaron a suspender durante cinco días la operación y posteriormente a implementar recorridos y horarios de contingencia mientras se verificaban las condiciones de seguridad.

Durante las cinco semanas posteriores al sismo, Megabús movilizó 908.235 pasajeros, frente a los 3.449.396 registrados en el mismo periodo de 2025, una reducción cercana al 74 %. La caída en la demanda significó alrededor de $1.220 millones menos de ingresos por semana, mientras el déficit operativo semanal pasó de unos $220 millones a más de $1.440 millones durante el periodo crítico.

“Por eso, cuando hablamos de la recuperación de Megabus, no hablamos solamente de reparar infraestructura, estamos enfrentando también un impacto operativo y financiero que requiere recursos y un trabajo articulado para garantizar la sostenibilidad del sistema”, señaló Lucy Loaiza Velásquez, gerente de Megabús S.A.

A esto se suman los daños físicos que dejó la emergencia. Megabús estima en $16.745 millones el costo de rehabilitación de la infraestructura afectada, entre vías y carriles exclusivos, estaciones, separadores, el Intercambiador de Cuba, tecnología y otros elementos del sistema.

La emergencia no solo afectó directamente la infraestructura del sistema, sino también las condiciones de movilidad de Pereira, Dosquebradas y La Virginia. En el centro de Pereira, por ejemplo, el cierre de un perímetro de 0,78 kilómetros cuadrados impactó 30 de las 85 rutas de transporte y una zona que concentra cerca del 30 % de los viajes del área metropolitana.

Ante este escenario, Megabús calcula que, además de los costos de rehabilitación, necesitará recursos para cubrir el impacto operacional proyectado durante los próximos ocho meses. Por eso, la solicitud de apoyo a la Nación asciende a $59.039 millones, con el objetivo de recuperar la infraestructura, normalizar progresivamente el servicio y garantizar la continuidad del sistema mientras avanza la reconstrucción tras el terremoto.