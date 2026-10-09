A dos meses del terremoto, persisten 103 desaparecidos y más de 206.000 viviendas averiadas

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia continúa dejando un balance crítico. Según la última actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 9 de octubre de 2026, la emergencia deja 335 personas fallecidas, 4.516 heridas y 103 desaparecidas.

A estas cifras se suman 364 personas rescatadas durante la atención de la emergencia, de acuerdo con el reporte de la entidad.

Casi 487.000 personas están registradas como afectadas

La magnitud de los daños también se refleja en el número de familias que han sufrido las consecuencias del sismo. El Registro Único de Damnificados (RUD) contabiliza 303.934 familias y 486.917 personas registradas como afectadas en 500 municipios de 16 departamentos del país.

Este registro consolida la información reportada por los municipios, con el apoyo de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y permite identificar a las familias damnificadas y conocer el estado de sus viviendas para orientar la atención.

Más de 36.000 viviendas quedaron destruidas

En materia de infraestructura habitacional, el balance registra 36.478 viviendas destruidas y otras 206.931 averiadas. Estas cifras dan cuenta de la magnitud de los daños materiales que dejó el terremoto y de la afectación que enfrentan miles de hogares en las zonas impactadas.

La diferencia entre ambos registros es importante: las viviendas destruidas corresponden a las que quedaron arrasadas o perdieron sus condiciones de habitabilidad, mientras que las averiadas presentan daños que deben evaluarse para establecer su estado y las intervenciones necesarias.

El balance de la UNGRD también incluye la afectación a los animales. Según el reporte, 3.282 resultaron afectados y 3.003 fueron rescatados durante las labores de atención.

Así, el último registro oficial reúne las consecuencias humanas y materiales del sismo en 16 departamentos y 500 municipios, con cientos de miles de personas afectadas y decenas de miles de viviendas destruidas.