A dos meses del terremoto, Cali suma 20 mil inmuebles afectados, demoliciones y avances en obras

Actualmente se adelanta la demolición del Hotel Metrópolis, D’Corpus y Cali Express. Foto: Alcaldía de Cali.

Dos meses después del terremoto del 10 de agosto, Cali continúa atendiendo las afectaciones en viviendas, colegios y otras edificaciones. De más de 20 mil inmuebles afectados, 4.733 han sido caracterizados, mientras las autoridades avanzan en las demoliciones, el retiro de escombros y la búsqueda de recursos para la reconstrucción.

El alcalde Alejandro Eder informó que hay 63 inmuebles identificados para demolición. Tres ya fueron demolidos y siete están en ejecución, de acuerdo con el balance más reciente. Además, cerca de 1.200 edificios permanecen evacuados y las evaluaciones técnicas podrían elevar a entre 150 y 200 el número de inmuebles que deberán demolerse.

La Administración Distrital espera ampliar los frentes de demolición con apoyo del Fondo Milagro y terminar antes de finalizar noviembre las demoliciones previstas y el retiro de escombros de las estructuras intervenidas. Hasta el momento, se han recolectado 190 mil toneladas de estos residuos.

Ayudas económicas y viviendas





En la atención a los damnificados, 9.025 familias recibieron el apoyo económico del primer corte y otras 11 mil se preparan para recibirlo. También han entregado 5.005 kits alimentarios, más de 660 toneladas de alimentos y 3.000 tarjetas de bonos.

En materia habitacional, 16 familias recibieron viviendas nuevas y completamente amobladas, donadas por constructoras. La entrega más reciente fue un apartamento para María Camila Londoño y sus hijos, quienes perdieron su hogar y al padre de familia durante la emergencia.

La Alcaldía proyecta iniciar la construcción de dos torres residenciales para las personas que perdieron sus viviendas: una en Cuarto de Legua y otra en Ciudad Paraíso. Según los plazos anunciados por Eder, las obras podrían comenzar entre noviembre y la primera semana de diciembre.

Más de 200 sedes educativas afectadas

Los daños también alcanzaron la infraestructura educativa. Más de 200 sedes recibirán adecuaciones y tres instituciones —Carlos Holguín Mallarino, Juan Pablo II y Eustaquio Palacios— están contempladas para reconstrucción.

En el sector salud, se destinarán recursos para la remodelación del Hospital Carlos Holmes Trujillo, el Centro de Salud de Meléndez y el Instituto para Niños Ciegos y Sordos.

Para atender la infraestructura afectada se cuenta con más de 90 mil millones de pesos, mientras la Alcaldía continúa gestionando recursos adicionales para financiar las intervenciones.

El costo de recuperar la ciudad

Eder indicó que Cali tiene alrededor de 300 mil millones de pesos asegurados para atender la emergencia y que se han presupuestado otros 200 mil millones, principalmente para demoliciones, manejo de escombros y reconstrucción de vivienda.

Según el alcalde, demoler un edificio puede costar entre 1 mil 500 y 2 mil millones de pesos. El procesamiento y manejo de los escombros supera los 10 mil millones de pesos mensuales.

Para apoyar la recuperación económica, hay 10 mil 300 millones de pesos disponibles para más de 1 mil 200 negocios afectados. Además, 4 mil personas han recibido atención en la Feria de Servicios y 615 emprendedores y restaurantes se han beneficiado de la estrategia De Borondo.