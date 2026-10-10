Dos meses del terremoto: Calarcá, Quindío necesita 290.000 millones para la reconstrucción: alcalde

Armenia

Hoy que se cumplen dos meses después del terremoto del 10 de agosto, en entrevista con Caracol Radio el alcalde del municipio de Calarcá en Quindío hizo un llamado al gobierno nacional para agilizar la entrega de recursos para atender la reconstrucción de 5000 viviendas afectadas.

Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá, el segundo municipio más importante del Quindío y como esta la localidad dos meses después del terremoto.

Alcalde: esto ha sido un ejercicio muy difícil, es algo que no se espera, dos meses que realmente ha sido muy poco lo que hemos podido hacer. Es entender también un gobierno que inicia, nosotros ya tenemos el presupuesto agotado o comprometido ya por todo el año, entonces ha sido un poco difícil poder tener una asignación de recursos para mitigar. Hay personas sin viviendas, hay personas que todavía tenemos en los albergues, entonces ha sido algo complejo.

Fondo milagro apenas se activó hace dos días

Alcalde: Hasta apenas hace 2 días el Fondo Milagros se constituyó y se lleva menos de 2 meses, pero que es allí donde estarán los recursos destinados porque ningún municipio tiene la capacidad hoy de asumir un proceso de reconstrucción. Calarcá en el plan de acción específica que radicamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es donde se toma en cuenta todos los daños, todo el proceso de reactivación, el comercio afectado. Estamos hablando de los 290.000 millones de pesos.

Hoy el Fondo Milagros solamente si viene 642.000 millones, entonces son más de 400 municipios afectados, obviamente unos más que otros. Nosotros estamos entre los 20 municipios más afectados, pero va a ser un ejercicio de mucho compromiso de los gobernantes, tanto del Gobierno Nacional, departamental como de los alcaldes, hemos podido articular esfuerzos entre el departamento, las diferentes alcaldías, pero no es suficiente.

Cifras de afectación por el terremoto en Calarcá

Alcalde: viviendas con afectaciones estamos sobre las 3.400 viviendas con afectaciones más graves alrededor de 1.200 y en colapsos y en colapsos totales, parciales y totales 608. Es decir, son 608 familias que realmente perdieron todo, que no pueden habitar en sus casas, sus apartamentos y que hoy estamos a la espera de que llegue ese primer subsidio de arrendamiento para que puedan tener algo de solución a esa dificultad. Entonces estamos hablando de cerca de un poco más de 5.000 viviendas en total afectadas.

Alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos y todavía hay gente en los albergues. ¿Cuántas familias y cómo se está trabajando con ellas?

Alcalde: llevamos estos 2 meses con las familias. Tenemos alrededor de 40 familias entre Barcelona y Calarcá, nosotros lo que tratamos de garantizarles un poco de privacidad a cada familia. Hemos tratado de organizarles de la mejor manera.

Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá, Quindío Foto: Vanessa Porras Ampliar Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá, Quindío Foto: Vanessa Porras Cerrar

Semanalmente a cada familia se le da una ración de mercados para que ellos puedan hacer en, pero esperamos que esos recursos puedan llegar pronto porque también es importante que sus familias vuelvan a reiniciar su vida como estaba anterior al terremoto y que obviamente también nos permita a nosotros descargar un poco la responsabilidad sobre estos albergues y que podamos, invertir más

Llamado para que lleguen los recursos

Alcalde: Sí, yo creo que hay muchas familias que no tienen grandes problemas en sus casas, están habitables, pero tienen una, dos paredes afectadas, que el techo. Y son cosas pequeñas. El banco de materiales que también es muy importante que se ha hablado, pues es muy difícil para un municipio como Calarcá con 5.000 viviendas afectadas tener solamente 1.000 ladrillos, 100 tejas.

Entonces, entregarle a unos cuantos no es lo que yo considero la mejor manera, pero esperamos que esos recursos lleguen pronto, que lleguen esos apoyos y que pues eso nos permita a todos articular esfuerzos para brindarle solución a las familias más afectadas.