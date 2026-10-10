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10 oct 2026 Actualizado 19:48

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Justicia

Policía capturó a alias ‘El Descuartizador’, buscado por autoridades de Francia hace 31 años

Antonio Márquez Gómez era buscado por su presunta responsabilidad en el homicidio y desmembramiento de su expareja, ocurrido en Francia en 1995

Capturan en Antioquia a alias &#039;El Descuartizador&#039;

Capturan en Antioquia a alias 'El Descuartizador'

Capturan en Antioquia a alias &#039;El Descuartizador&#039;
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Bogotá

La Policía Nacional capturó en el municipio de La Pintada, Antioquia a Antonio Márquez Gómez, alias ‘El Descuartizador’, quien es requerido por las autoridades de Francia mediante circular roja de INTERPOL por su presunta responsabilidad en el homicidio y desmembramiento de su expareja, Corinne Di Dio, ocurrido en ese país en el año de 1995.

Este hombre pudo evadir a las autoridades por 31 años, pero labores de inteligencia, seguimiento e investigación permitieron establecer que alias ‘El Descuartizador’ presuntamente utilizaba una identidad falsa y habría alterado sus huellas dactilares para evadir los controles de las autoridades y dificultar su identificación y ubicación.

Pero Antonio Márquez Gómez, alias ‘El Descuartizador’, no solo estaría involucrado en el homicidio de su expareja, sino que estaría vinculado con actividades de narcotráfico y estructuras del crimen organizado transnacional con presencia en Europa y América Latina, así como con redes delincuenciales que operarían entre España y Marruecos.

La captura de este hombre fue posible gracias al intercambio de información y capacidades de inteligencia e investigación criminal entre las autoridades colombianas y europeas.

Las autoridades adelantarán todo el proceso para que Antonio Márquez Gómez, alias ‘El Descuartizador’ sea enviado a Francia a responder por las cuentas que tiene pendientes con las autoridades de ese país.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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