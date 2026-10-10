$2.000 millones para artistas extranjeros en las fiestas de Armenia van para post terremoto

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Armenia

Sin duda este mes de octubre es inusual porque no se llevarán a cabo las principales actividades en medio de las fiestas aniversarias como es el Yipao y los conciertos con artistas nacionales y extranjeros debido a la contingencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El alcalde de la capital quindiana, James Padilla fue claro que a muchas personas se les olvida el contexto que se vive actualmente y que obliga a generar otras estrategias de celebración para los 137 años de la ciudad.

Enfatizó en que realizarán unas fiestas sobrias y acorde a la actualidad que se vive relacionada con los actos litúrgicos, actividades deportivas, culturales y los respectivos reconocimientos.

“Definitivamente mucha gente se le olvida lo que estamos viviendo, mucha gente no sufrió y piensa que que esto son épocas naturales o normales donde podemos seguir disfrutando de las fiestas, pero vamos a ser respetuosos de los 137 años, vamos a hacer una celebración sobria teniendo en cuenta los actos litúrgicos, ly todas las solemnidades que requiere nuestro municipio”, explicó.

Añadió: “Vamos a tener actividades deportivas, culturales, el reconocimiento a nuestros artesanos, la presentación de más de 200 artistas locales en en cada uno de los de los sectores de nuestra ciudad”.

Aclaró que los 2 mil millones de pesos que estaban dispuestos para la contratación de artistas extranjeros será destinado para los subsidios de los damnificados que dejó el terremoto.

“Pero lo que le quiero aclarar por intermedio de ustedes a la gente es que esos 2000 millones de pesos que teníamos para contratación de artistas extranjeros o foráneos, se van a sumar a la bolsa para los subsidios de los damnificados de Armenia”, resaltó.

Vale anotar que Comfenalco Quindío fue elegida como merecedora de la orden Cordón de Los Fundadores, máxima distinción que otorga la ciudad en el marco del aniversario.