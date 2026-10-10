Clubes de Cartagena dominaron la Copa Oro en el cierre de la Cartagena Cup Internacional

La vigésima edición de la Cartagena Cup Internacional concluyó este viernes 9 de octubre con las finales de las copas Oro y Plata, disputadas en el complejo deportivo Nuevo Chambacú y el Templo del Fútbol Menor. El torneo reunió a equipos locales, nacionales e internacionales en una competencia dedicada al fútbol formativo.

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Durante el certamen, las categorías comprendidas entre 2011 y 2019 protagonizaron encuentros en los que los jugadores demostraron sus capacidades técnicas y preparación física. En la Copa Oro, el máximo galardón de la competición, los clubes de Cartagena y Bolívar tuvieron una destacada participación y se quedaron con los títulos de las nueve categorías.

Los Cracks se coronaron campeones en las categorías 2019, 2018 y 2017. Por su parte, Talentos Cartageneros obtuvo los títulos de 2015, 2014 y 2012. Los otros campeonatos quedaron en manos de Caupito Kids, en la categoría 2016; Selección Bolívar, en 2013; y FAGET FC, en 2011.

Estos fueron los resultados de la Copa Oro:

Categoría 2019: campeón, Los Cracks; subcampeón, Talentos Cartageneros.

campeón, Los Cracks; subcampeón, Talentos Cartageneros. Categoría 2018: campeón, Los Cracks; subcampeón, Positivo Soccer.

campeón, Los Cracks; subcampeón, Positivo Soccer. Categoría 2017: campeón, Los Cracks; subcampeón, La Masía.

campeón, Los Cracks; subcampeón, La Masía. Categoría 2016: campeón, Caupito Kids; subcampeón, Academia Bolivarense.

campeón, Caupito Kids; subcampeón, Academia Bolivarense. Categoría 2015: campeón, Talentos Cartageneros; subcampeón, Galácticos FC.

campeón, Talentos Cartageneros; subcampeón, Galácticos FC. Categoría 2014: campeón, Talentos Cartageneros; subcampeón, Alianza Sport.

campeón, Talentos Cartageneros; subcampeón, Alianza Sport. Categoría 2013: campeón, Selección Bolívar; subcampeón, Academia de Crespo.

campeón, Selección Bolívar; subcampeón, Academia de Crespo. Categoría 2012: campeón, Talentos Cartageneros; subcampeón, BLT Sport.

campeón, Talentos Cartageneros; subcampeón, BLT Sport. Categoría 2011: campeón, FAGET FC; subcampeón, Alianza Sport.

Según la organización, la bolsa de premios en efectivo de esta edición superó los $250 millones, distribuidos entre las copas Oro, Plata y Bronce.

La Corporación Somos Más que Fútbol Latinoamérica, organizadora del torneo, felicitó a los clubes participantes y destacó su compromiso con el desarrollo del fútbol formativo.