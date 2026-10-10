Clubes de Cartagena dominaron la Copa Oro en el cierre de la Cartagena Cup Internacional
Los equipos locales se llevaron los títulos de las nueve categorías disputadas. La organización anunció una bolsa de premios superior a los $250 millones entre las copas Oro, Plata y Bronce
La vigésima edición de la Cartagena Cup Internacional concluyó este viernes 9 de octubre con las finales de las copas Oro y Plata, disputadas en el complejo deportivo Nuevo Chambacú y el Templo del Fútbol Menor. El torneo reunió a equipos locales, nacionales e internacionales en una competencia dedicada al fútbol formativo.
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Durante el certamen, las categorías comprendidas entre 2011 y 2019 protagonizaron encuentros en los que los jugadores demostraron sus capacidades técnicas y preparación física. En la Copa Oro, el máximo galardón de la competición, los clubes de Cartagena y Bolívar tuvieron una destacada participación y se quedaron con los títulos de las nueve categorías.
Los Cracks se coronaron campeones en las categorías 2019, 2018 y 2017. Por su parte, Talentos Cartageneros obtuvo los títulos de 2015, 2014 y 2012. Los otros campeonatos quedaron en manos de Caupito Kids, en la categoría 2016; Selección Bolívar, en 2013; y FAGET FC, en 2011.
Estos fueron los resultados de la Copa Oro:
- Categoría 2019: campeón, Los Cracks; subcampeón, Talentos Cartageneros.
- Categoría 2018: campeón, Los Cracks; subcampeón, Positivo Soccer.
- Categoría 2017: campeón, Los Cracks; subcampeón, La Masía.
- Categoría 2016: campeón, Caupito Kids; subcampeón, Academia Bolivarense.
- Categoría 2015: campeón, Talentos Cartageneros; subcampeón, Galácticos FC.
- Categoría 2014: campeón, Talentos Cartageneros; subcampeón, Alianza Sport.
- Categoría 2013: campeón, Selección Bolívar; subcampeón, Academia de Crespo.
- Categoría 2012: campeón, Talentos Cartageneros; subcampeón, BLT Sport.
- Categoría 2011: campeón, FAGET FC; subcampeón, Alianza Sport.
Según la organización, la bolsa de premios en efectivo de esta edición superó los $250 millones, distribuidos entre las copas Oro, Plata y Bronce.
La Corporación Somos Más que Fútbol Latinoamérica, organizadora del torneo, felicitó a los clubes participantes y destacó su compromiso con el desarrollo del fútbol formativo.