Solo hay cuatro quejas relacionadas con cobros excesivos de lanchas para Festival Náutico: Alcalde

El mandatario Dumek Turbay, volvió a referirse sobre la polémica por los supuestos cobros excesivos que tendría el alquiler de embarcaciones para el Festival Náutico de Cartagena, y destacó que hasta el momento, solo hay cuatro quejas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según el alcalde, aspirantes a sucederlo en el cargo, están utilizando las Fiestas de Independencia para cuestionar decisiones de su administración, y mostrarlas como algo que solo quiere promover eventos privados.

“Queremos mover la industria náutica, queremos activar todos los circuitos económicos, entonces la fiesta es para todos, la fiesta nos une. A cada quien le estamos entregando lo que le puede gustar, sino dígalo en El Pozón donde pidieron a Nelson Velázquez y a Farid Ortiz en un mano a mano, y ahí están esos grandes artistas colombianos”, dijo.

También indicó que las secretarías de turismo e interior, estarán al tanto del tema para evitar más denuncias y que se configuren abusos de precios.