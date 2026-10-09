Investigan ataque a tiros a la cárcel de Ternera, en Cartagena

Un ataque con arma de fuego se registró este jueves 8 de octubre en la fachada de la cárcel de Ternera, en Cartagena.

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De acuerdo con información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta habrían llegado al lugar y realizado dos disparos contra la fachada del establecimiento penitenciario. Los hechos se habrían presentado hacia las 2:10 p. m., mientras que la Policía fue informada aproximadamente a las 2:30 p. m.

Según los datos conocidos, en el sitio habría sido dejada una hoja con un escrito cuyo contenido se encuentra en proceso de verificación. Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente los detalles del mensaje ni las circunstancias exactas del ataque.

La Policía Metropolitana de Cartagena no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido. Según la información preliminar, se espera que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) entregue información sobre el caso, mientras se aguardan instrucciones del nivel central.

Por ahora, no se conocen detalles oficiales sobre los responsables ni los posibles motivos del ataque.