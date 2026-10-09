Bolívar busca conexión vial de norte a sur: revisan estudios y diseños para el proyecto

La conexión vial de Bolívar de norte a sur fue el tema central de una reunión entre la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el gobernador Yamil Arana Padauí y representantes del Instituto Nacional de Vías (Invías), realizada en el Palacio de la Proclamación, en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el encuentro, las autoridades revisaron los compromisos del Gobierno nacional para avanzar en un corredor vial que mejore la conexión entre Cartagena y el sur de Bolívar, con el propósito de facilitar la movilidad, impulsar las actividades productivas y contribuir a la seguridad territorial.

La ministra ratificó el compromiso de avanzar en el proyecto y explicó que, junto con Invías, se revisan los estudios y diseños en fase 3, así como los puentes contemplados en la iniciativa. El objetivo es realizar los ajustes técnicos necesarios y continuar las gestiones para concretar un convenio de cofinanciación que permita posteriormente iniciar las obras.

Por su parte, el gobernador Yamil Arana señaló que la integración vial no solo representa la construcción de carreteras, sino también una oportunidad para acercar servicios y oportunidades a las comunidades del sur del departamento.

En la reunión también se confirmó la intervención de la vía que conecta a El Carmen de Bolívar con Plato, Magdalena, corredor concesionado a través de Ruta del Sol 3. La medida fue solicitada por el gobernador con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito en este tramo.

Otro de los asuntos abordados fue la estrategia Caminos del Tigre, dirigida a mejorar la conectividad entre las cabeceras municipales, corregimientos y veredas de Bolívar. La priorización de las obras se realizará con las alcaldías, equipos técnicos y líderes comunitarios, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada territorio.

Con estos compromisos, la Gobernación busca avanzar en una agenda de infraestructura que conecte las distintas zonas de Bolívar y contribuya al desarrollo económico y social de sus comunidades.