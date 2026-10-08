Ya son cinco los capturados por presuntos hurtos colectivos en Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena capturó a dos hombres, conocidos con los alias de ‘Lucho’, de 31 años, y ‘Jaime’, de 33, quienes estarían presuntamente relacionados con un intento de hurto y una agresión con arma cortopunzante contra dos jóvenes que se encontraban en una tienda del barrio El Campestre. El hecho había sido difundido ampliamente a través de redes sociales.

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Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal y un cartucho sin percutir. Además, les fueron encontrados más de 100 gramos de marihuana, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con la Policía, las capturas fueron posibles gracias a labores de inteligencia, verificación de información, análisis de videos y otros elementos materiales probatorios que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos involucrados.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan con el propósito de individualizar a otras personas que, presuntamente, estarían relacionadas con estos hechos y con otros casos de hurtos cometidos en grupo.

Los dos capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán afrontar las audiencias preliminares en las que se definirá su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, aseguró que con estas dos capturas ya son cinco las personas puestas a disposición de la Fiscalía por presuntos hechos relacionados con hurtos cometidos en grupo.