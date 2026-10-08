Turbaco se prepara para recibir el Gran Fondo Nairo Fest

Con banderas, música y presentaciones culturales, la comunidad de Turbaco recibió al campeón colombiano Nairo Quintana, quien llegó al Palacio Municipal acompañado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y la alcaldesa Claudia Espinosa, en la antesala del Gran Fondo Nairo Fest.

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Familias, niños, jóvenes y aficionados al ciclismo se congregaron para saludar al deportista, mientras grupos de danza hicieron parte del recibimiento. Durante la jornada, Quintana entregó bicicletas a niños apasionados por este deporte y compartió un mensaje de motivación sobre la importancia de trabajar con disciplina y perseverar para alcanzar los sueños.

El ciclista también destacó la posibilidad de recorrer diferentes regiones del país y encontrarse con sus comunidades, resaltando sus paisajes, tradiciones y el calor humano de los colombianos.

La visita se desarrolla en el marco de la octava edición del Gran Fondo Nairo Fest, evento deportivo y cultural que tendrá a Turbaco como uno de los puntos del recorrido y que reunirá a cientos de ciclistas en una jornada de integración y competencia.

La alcaldesa Claudia Espinosa destacó el significado de la visita para los niños del municipio y señaló que la presencia de Quintana representa una oportunidad para proyectar a Turbaco como escenario de grandes eventos deportivos.

La mandataria invitó a los habitantes del municipio a acompañar este domingo la llegada de los ciclistas desde las 6:00 a. m. El punto de encuentro será la estación de servicio ubicada frente a la Institución Educativa Crisanto Luque.