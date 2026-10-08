Recordando a Piero: así fueron sus entrevistas con Julio Sánchez Cristo

El cantautor Piero, quien murió en Argentina a los 81 años este 7 de octubre, es recordado como un artista de la canción social, trova y rock, quien nació en Italia, se radicó en Argentina y adoptó la nacionalidad colombiana.

Su carrera artística se destacó por las letras de sus canciones que apelaban a la sensibilidad social y al pacifismo. Además, fue activista de distintas causas sociales, entre ellas por las víctimas de la guerra en Colombia, contra la trata de personas y por el hambre cero a nivel global.

En varias ocasiones, el periodista Julio Sánchez Cristo tuvo la oportunidad de conversar con Piero para recordar a otros artistas.

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El 5 de octubre de 2009, Piero habló acerca de la muerte de Mercedes Sosa, cantora de música popular argentina y considerada la mayor exponente del folklore de su país.

En esa oportunidad, Piero recordó que Sosa tenía “un buen gusto (para) elegir las canciones y las cantaba desde un lugar que era otra norma”.

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El 2 de enero de 2025, el cantautor se refirió al fallecimiento del cantante, compositor y actor argentino Leo Dan, apodado como el ‘León de las Pampas’.

“Leo Dan quedará para siempre y hará lo que siempre sabe y ha hecho: cantar y tirar buena onda, tirar historietas para leerte”, afirmó Piero.

¿Quién era el cantautor Piero?

Piero Antonio Franco de Benedictis nació en Galípoli (Italia) el 19 de abril de 1945 y a los 3 años llegó a Argentina con su mamá y su hermana, siguiendo a su papá que se había instalado en la localidad bonaerense de Banfield.

En 1951 se mudó con su familia a la ciudad de Allen, en la sureña provincia argentina de Río Negro, donde se inició en la música. Ingresó en el seminario, pero en 1963 abandonó la formación para ser sacerdote y se trasladó a Buenos Aires, donde debutó como cantante en enero de 1964 en el programa televisivo ‘Remates Musicales’.

En 1968 conoció al compositor José Tcherkaski con quien formó una dupla que produjo éxitos en toda América y Europa, como ‘Mi Viejo’ y ‘El Jardín de los Sueños’.

A comienzos de 1976, tras el golpe militar en Argentina, Piero tuvo que exiliarse luego de haber publicado dos de sus canciones de protesta más populares: ‘Para el Pueblo lo que es del Pueblo’ y ‘Que Se Vayan Ellos’.

En España, compró cerca de Madrid un molino abandonado rodeado de una pequeña finca para vivir. Más adelante, se fue a vivir a Bogotá, formando un cercano vínculo con Colombia y obteniendo la nacionalidad en 1994.

A finales de 1981 regresó a Buenos Aires y lanzó el disco ‘Calor Humano’, una propuesta de paz interior, amor y solidaridad. Posteriormente, creó la Fundación Buenas Ondas, dedicada a generar acciones de ayuda a la niñez, y la adolescencia, y se alejó de los escenarios para concentrarse en esa tarea.

En el 2000 retomó su labor como cantautor y en 2001 editó el disco ‘Canciones Blindadas’ y realizó una gira por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, a la que acudieron cerca de 150.000 espectadores.

En 2008, Piero apoyó la marcha por las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado en Colombia. En el proceso electoral de 2010 hizo campaña por Gustavo Petro y lo volvió a hacer para 2018 y de 2022, cuando Petro fue finalmente elegido presidente de Colombia.

También hizo campaña por el ‘Sí’ en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz lanzado por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Recordando a Piero: así fue la entrevista con Caracol Radio

En mayo de 2017, el cantautor Piero conversó acerca del libro biográfico escrito por la autora Maureen Maya, titulado ‘Piero, Mi Querido Piero’.

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