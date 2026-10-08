Este es el equipo del que era hincha Piero en Argentina: Fue “mascota” y grabó su himno oficial. Instagram: @pierocantautor/ Facebook: @PIERO

El cantante ítaloargentino Piero de Benedictis se convirtió en un ícono de la música social y de protesta latinoamericana, con composiciones que quedaron para siempre en la memoria colectiva del sur global.

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A los 81 años, este miércoles 7 de octubre, se apagó la voz del artista, tras un periodo en el que padeció un delicado estado de salud, despertando la nostalgia y los recuerdos de múltiples generaciones que acogieron e hicieron suyos temas como ‘Mi viejo’ y ‘Sinfonía inconclusa en el mar’.

Aunque en su extensa carrera llegó a acumular más de 4.000 presentaciones en vivo en varios países, 10 álbumes de estudio y más de 5 millones de copias vendidas, Piero nunca olvidó sus orígenes en la localidad que le abrió las puertas de Argentina a los 3 años de vida.

¿Dónde nació Piero de Benedictis?

Piero Antonio Franco de Benedictis nació en Galípoli, Italia, el 19 de abril de 1945. Su familia emigró en 1948 a Argentina, donde inicialmente se radicaron en la localidad bonaerense de Banfield, donde su padre reparaba radios y puso una tienda de tocadiscos.

Aunque en 1951 se mudaron a Allen (Río Negro), donde despertó su vocación musical, los años de su niñez en Banfield marcaron el sentido de pertenencia y las añoranzas del barrio donde dio sus primeros pasos y pisó el sagrado verdor de una cancha de fútbol.

¿Cuál era el equipo de fútbol de Piero en Argentina?

A comienzos de 2026, el mismo Piero recordó con una anécdota cómo comenzó su pasión por el equipo de Banfield, conocido popularmente como el ‘Taladro’, club del cual se convirtió en uno de los seguidores más ilustres, llegando a ser homenajeado en el estadio Florencio Sola.

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Piero contó que en una ocasión, al ingresar en un restaurante de un amigo, que albergaba recuerdos de Banfield, encontró una foto del equipo de 1951. “Lo que ellos no sabían es que ese nene que aparece ahí... ¡Soy yo, ‘Piero niño’!”, relató.

Foto de Piero como 'mascota' del club Banfield en 1951. Crédito: Facebook @PIERO Ampliar Foto de Piero como 'mascota' del club Banfield en 1951. Crédito: Facebook @PIERO Cerrar

“Cuando llegamos de Italia, nos instalamos en una casa camino a la cancha. Ver pasar a la hinchada era mi ritual de cada domingo, y así terminé convirtiéndome en la mascota del club. Después la vida nos llevó a Allen, Río Negro, pero el sentido de pertenencia quedó intacto”, contó.

Piero fue “mascota” de Banfield, como se le conoce a los niños que acompañan a los futbolistas profesionales en los actos protocolarios antes de un partido. Este precoz acercamiento le llevó a no olvidarse nunca del equipo, llegando a cantar una nueva versión del himno oficial en 2011.

Somos de Banfield Club, hinchas de corazón.

El viejo cuadro de campeones de verdad,

Donde un puñado de valientes defensores

Hacen derroche de un coraje singular.

“Banfield es algo indescriptible; te podés casar, te separás, podés cambiar todo, pero el club como que te entra en la sangre y no lo podés modificar”, expresó en 2013 el cantante durante el reconocimiento que le hizo el club verdiblanco.

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